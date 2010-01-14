Костенко говорить, що не каратиме Львів «за зраду»

Харків. 14 січня. УНІАН. Масової зміни керівного складу львівської обласної організації Української народної партії не буде, заявив на прес-конференції у Харкові голова УНП, кандидат у президенти Юрій КОСТЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання про санкції, які очікують Львівську обласну організацію УНП за підтримку на виборах Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами Ю.КОСТЕНКА, після виборів у львівській облорганізації УНП «відбудеться зміна політики партії виключно на користь розвитку демократії та дисципліни в партії».

«Мені це рішення неприємне, звичайно. Це рішення дійсно порушує рішення найвищого керівного органу партії, яким є з’їзд. Але, як людина демократична, я його сприймаю спокійно і навіть дещо іронічно», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

На думку Ю.КОСТЕНКА, це рішення – «життєва помилка» української демократії. «Тому я дивлюся на це з певною іронією, бо знаю, що рівень політичної культури, свідомості, відповідальності в Україні ще набагато-набагато нижчий, ніж у розвиненій демократії», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Кандидат у президенти підкреслив, що УНП «є взірцем демократичності в Україні» і виступає тільки за демократичні способи ведення політичної боротьби.