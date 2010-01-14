Валюта сьогодні подорожчала

Харків. 14 січня. УНІАН. У четвер, 14 січня, українські банки купують американську валюту в середньому по 8,13 грн./дол., що на 0,3% дорожче, ніж 13 січня, продають – по 8,21 грн./дол., на 0,1% дорожче, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,03-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,13-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,9% порівняно з 13 січня і сьогодні становить 11,78 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 11,99 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро, за даними Finance.ua, коливаються в межах 11,65-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,95-12,07 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 13 січня, знизився на 0,3% і становить у середньому 0,2655 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2760 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2720 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2720-0,2850 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,13 грн./дол., що на 0,4% дорожче, ніж учора, продажу – 8,22 грн./дол., на 0,3% дорожче.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,08-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,18-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,6%, порівняно з 13 січня, і сьогодні становить 11,77 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 12,00 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,65-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,95-12,07 грн./євро.

Курс купівлі-продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 13 січня, трохи знизився, і сьогодні становить 0,2631/0,2771 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2720 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2720-0,2810 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,08/8,134 грн., євро – 11,75/11,95 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,03/8,08 грн., євро – 11,70/11,98 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,08/8,20 грн., євро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2680/0,2800 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 січня, становить: гривні до долара США – 8,004, до євро – 11,656225, до російського рубля – 0,27003.