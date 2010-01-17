Камчатний нарікає на мороз: він понизить явку виборців

Харків. 17 січня. УНІАН. Явка виборців у Харківській області не перевищуватиме 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в інформагентстві Status Quo заявив народний депутат України БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ.

Нардеп зазначив, що його політичну силу більше цікавить явка виборців під час другого туру виборів Президента України.

В.КАМЧАТНИЙ припустив, що сьогодні на явку виборців по області можуть вплинути погодні умови, зокрема низька температура повітря.

«Прогноз на сьогоднішній день мене, чесно кажучи, менше непокоїть, ніж прогноз на 7 лютого. На сьогодні я прогнозую, з огляду на те, що сьогодні зранку було 16 – 18 градусів морозу в деяких районах, можливо, хтось злякається, то, можливо, десь відсотків 60, не більше, по місту і по області в цілому», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

Нардеп зазначив, що така явка є «нормальним явищем для зимового виборчого процесу».

При цьому, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро ВИДРІН під час сеансу Інтернет-зв’язку припустив, що явка буде в межах 70% від загальної кількості зареєстрованих виборців.