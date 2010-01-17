Шенцев скаржиться на міліцію

Харків. 17 січня. УНІАН. Працівники районних відділів ГУ МВС України в Харківській області поширюють «спотворену інформацію про визнання протиправним голосування» вдома без надання медичних документів, що підтверджують неможливість прибуття до приміщення для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву на ім’я начальника ГУ УМВД України в Харківській області Анатолія СЛІПЧЕНКА сьогодні розповсюдила Харківська обласна організація Партії Регіонів з посиланням на народного депутата ПР Дмитра ШЕНЦЕВА.

У заяві Д.ШЕНЦЕВ наголошує, що «17 січня 2010 року працівники районних відділів ГУ МВС України в Харківській області, керуючись розпорядженням заступника начальника ГУ МВС України в Харківській області ФОМЕНКА Миколи Івановича, поширюють на виборчих дільницях територіальних виборчих округів 170 – 183 спотворену інформацію про визнання протиправним голосування за межами приміщень для голосування без надання медичних документів, що підтверджують неможливість прибуття до приміщення для голосування».

Д.ШЕНЦЕВ наголошує, що ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 16 січня 2010 року у справі №2-а-293/10, на яку посилаються працівники міліції, є правовим актом, що має індивідуальний характер та стосується лише громадянина ДВЕРНЯКОВА Дмитра Сергійовича.

Д.ШЕНЦЕВ підкреслює, що зазначені дії працівників міліції суперечать Закону України «Про вибори Президента України» є перешкоджанням здійсненню громадянами своїх виборчих прав і кваліфікуються як незаконне втручання працівників органів внутрішніх справ у виборчий процес.

Д.ШЕНЦЕВ висловив прохання до А.СЛІПЧЕНКА перевірити вказані факти і розглянути питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.