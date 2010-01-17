Косінов опосередковано критикує Литвина

Харків. 17 січня. УНІАН. Виборчі комісії в Харківській області не мають єдиного підходу щодо включення виборців до реєстру виборців у день виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції в інформагентстві Status Quo керівник обласного виборчого штабу кандидата в Президенти України Володимира ЛИТВИНА Станіслав КОСІНОВ.

«По Харкову співробітники нашого виборчого штабу об’їхали кілька дільниць і виявилося, що немає єдиного підходу до включення у списки виборців», - сказав С.КОСІНОВ.

За його словами, одні виборчі комісії відмовляються включати виборців до списків без відповідного рішення суду, інші без всіляких застережень вносять виборців до реєстру на підставі реєстрації (прописки) громадянина.

«Я ще раз підкреслюю, що це нонсенс, коли немає єдиного підходу до питання включення до списків виборців», - наголосив С.КОСІНОВ.

На думку С.КОСІНОВА, така ситуація склалася в результаті «недопрацювання законодавців», і «упущення в роботі центральної виборчої комісії».

«Безумовно пасивна позиція багатьох виборців не веде за собою можливість почистити реєстр виборців, але я вважаю, що це не головна вина. Найголовніше те, що законодавець, держава, в особі законодавця-Верховної Ради, створив двояке тлумачення норм Закону про вибори, в тому, що Центральна виборча комісія не давала чітких вказівок та рекомендацій, у тому, що реєстр виборців формувався з великими потугами. Перш за все це вина тих людей, які відповідали за весь виборчий процес», - наголосив С.КОСІНОВ.