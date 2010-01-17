На Харківщині грубих порушень не помічено

Харків. 17 січня. УНІАН. У Харківській області вибори проходять спокійно, без грубих порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявили міжнародні спостерігачі від незалежної громадської організації «За справедливі вибори» Владислав ЗАБОЛОЦЬКИЙ (Ізраїль) та Олег ЗВЯГІНЦЕВ (Росія).

«В цілому, на нашу думку, вибори проводяться достатньо рівно, достатньо спокійно. Ніяких ексцесів нами не зафіксовано», - сказав О.ЗВЯГІНЦЕВ.

Незважаючи на високий, за словами спостерігачів, рівень проведення виборів, О.ЗВЯГІНЦЕВ серед проблем назвав невирішені транспортні питання по 176 виборчому округу, недосконалість списків виборців, недостатнє технічне укомплектування окремих дільниць. Окремо він відзначив рівень юридичної підготовки членів комісій.

«Юридична підготовленість членів комісій у частині знання виборчого законодавства залишається бажати кращого», - акцентував О.ЗВЯГІНЦЕВ.

В.ЗАБОЛОЦЬКИЙ наголосив на тому, що ще зарано підбивати остаточні підсумки процесу голосування по області, і результати можуть змінитися.

Він відзначив кілька поодиноких випадків порушень, однак, на його думку, вони нездатні вплинути на підсумковий результат виборів.