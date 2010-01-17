Фельдман задоволений результатом виборів

Харків. 17 січня. УНІАН. Блок Юлії Тимошенко отримав ті результати, на які розраховував.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові сказав народний депутат України фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Ми отримали те сьогодні у Харківській області, що очікували. Ми намагалися дійти до всіх людей і витрачали свій час на розмови з цими людьми. Сьогодні немає проблем на дільницях. Я думаю, що люди стали більш розбірливими, більш вимогливими до себе. У нас немає серйозних ексцесів. Міліція відпрацювала, як мені здається, відмінно. Є невеликі порушення, але волевиявлення громадян сьогодні було забезпечене», - так підсумував перший тур президентських виборів О.ФЕЛЬДМАН.

«Я так і розраховував, що розрив між кандидатами буде приблизно 7-8%», сказав він.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, БЮТ розраховує на голоси тих виборців Західної України, які «голосували за ТЯГНИБОКА».

О.ФЕЛЬДМАН переконаний, що «всі ці голоси будуть обов’язково віддані за ТИМОШЕНКО».

«Ми думаємо, що перемога у нас вже фактично є», - резюмував О.ФЕЛЬДМАН.