Аваков вимагає, щоб Добкін зняв у Харкові агітацію за Януковича

Харків. 17 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звернувся до суду з проханням визнати протиправною бездіяльність Харківської міськради, яка у вказаний законом термін не вжила заходів із зняття у Харкові передвиборних агітаційних матеріалів кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у позові А.АВАКОВА вказані адреси, а також фотографії, де зафіксовані білборди і полотна з агітацією за В.ЯНУКОВИЧА у заборонений законом час.

«Згідно з ч. 17 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації забороняється. Тобто, розміщення передвиборчої агітації кандидатом на пост Президента України Януковичем В.Ф. є порушенням встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборчої агітації та відповідно моїх виборчих прав як громадянина України», - підкреслюється у зверненні А.АВАКОВА до суду.

При цьому губернатор вказує на встановлений законом обов`язок міської влади зняти передвиборні агітаційні матеріали в останній перед початком голосування день.

А.АВАКОВА просить суд зобов`язати Харківську міськраду невідкладно виконати вимоги закону – «забезпечити зняття всіх передвиборних агітаційних матеріалів кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

За словами заступника губернатора, юриста Сергія СТОРОЖЕНКА, «порушення настільки зухвалі, що у правовій державі можна було б сподіватися на правовий висновок суду і правове рішення». «В нашому місті, додав він, я на таке рішення не розраховую, особливо в Дзержинському районному суді міста Харкова».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, до районних підрозділів Головного управління МВС України в Харківській області на 20.00 17 січня 2010 року надійшло 37 звернень громадян (24 – по місту, 13 – по області) «за фактами порушень, пов’язаних з розміщенням агітаційних матеріалів одного з кандидатів у президенти України на території Харкова та області».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ надіслав припис міському голові Михайлові ДОБКІНУ про необхідність негайно прибрати агітаційні плакати кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА з вулиць міста. 17 січня на окремих будинках Харкова залишалися великі полотна з портретами В.ЯНУКОВИЧА.

17 січня до суду звернувся народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ) з приводу нереагування Харківської міськради на наявність у місті наочної виборчої агітації в заборонений законом час.

На знімку: агітаційний плакат кандидата в Президенти Віктора Януковича на одному з будинків Харкова 17 січня 2010 року.

Фото сайту «Главное»