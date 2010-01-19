Олена Бондаренко почала з перемоги на турнірі Australian Open

Харків. 9 січня. УНІАН. Українська тенісистка Олена Бондаренко вийшла до другого раунду відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє Kharkiv EURO.

У стартовому матчі харків`янка, посіяна під 31 номером, за 73-й хвилин отримала впевнену перемогу над німецькою тенісисткою Катрін Верле: 6-2 6-2. За вихід до третього раунду Бондаренко-старша позмагається з Полоною Герцог зі Словенії, яка вибила зі змагань українку Юліану Федак.

Як повідомлялося, до другого кола Australian Open у жіночому одиночному розряді вийшла також Катерина Бондаренко, в чоловічому одиночному розряді - Іван Сергєєв та Ілля Марченко (останній раз українські тенісисти-чоловіки проходили до другого кола турніру в 2001 р., до другого туру турніру «Великого шолома» одразу два українські тенісисти вийшли вперше).

Australian Open - один з чотирьох турнірів «Великого шолома». Проводиться щорічно в січні у Мельбурні (Австралія). В рамках турніру проводиться першість: одиночні чоловічі і жіночі, парні чоловічі і жіночі, змішані парні, а також юнацькі турніри і турнір ветеранів.

Australian Open вперше був проведений у Мельбурні в 1905 р. і називався чемпіонатом Австралазії. У ньому взяло участь 17 спортсменів, а на фінальному матчі були присутні 5 тисяч глядачів. У 1927 р. турнір перейменований у чемпіонат Австралії. У 1969 р. він став відкритим і отримав свою нинішню назву. З 1988 р. проводиться на кортах тенісного комплексу Мельбурн-Парк.