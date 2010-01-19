Янукович 20 січня відвідає Харків
17:06, 19 січня 2010Харьків
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Лідер ПР проведе партакттив
Харків. 19 січня. УНІАН. Кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ 20 січня планує відвідати Харків.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської організації Партії регіонів, у ході поїздки В.ЯНУКОВИЧ, візьме участь у засіданні партактиву Харківською міської і обласної організацій Партії регіонів.
Політик також планує відвідати могилу народного депутата України Євгена КУШНАРЬОВА і поспілкуватися з журналістами.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у телемості на каналі обласного державного телебачення.
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