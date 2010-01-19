Янукович 20 січня відвідає Харків

Харків. 19 січня. УНІАН. Кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ 20 січня планує відвідати Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської організації Партії регіонів, у ході поїздки В.ЯНУКОВИЧ, візьме участь у засіданні партактиву Харківською міської і обласної організацій Партії регіонів.

Політик також планує відвідати могилу народного депутата України Євгена КУШНАРЬОВА і поспілкуватися з журналістами.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у телемості на каналі обласного державного телебачення.