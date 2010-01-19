У лютому до Харкова навідається Платіні

Харків. 19 січня. УНІАН. На початку лютого делегація УЄФА на чолі з її президентом Мішелем ПЛАТІНІ відвідає Харків, повідомляє Kharkiv EURO.

Делегація має на меті ознайомитися з ходом підготовки приймаючих міст до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Делегацію УЄФА супроводжуватимуть представники Федерації футболу України, уряду та МК Євро-2012 в Україні.

В ході візиту до Харкова будуть розглянуті, зокрема, питання реконструкції аеропорту, підготовки спортивних об’єктів, розміщення туристів.

У рамках візиту в Україну делегація УЄФА відвідає також міста Київ, Львів і Донецьк, повідомили у прес-службі.

Фото АР