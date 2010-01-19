Шенцев гартується перед вирішальною битвою

Харків. 19 січня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Партії регіонів, народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ в день Хрещення Господнього побував на святковому богослужінні в Покровськом монастирі і занурився в крижану купіль.

Як повідомляє прес-служба Д.ШЕНЦЕВА, головний регіонал області вже понад 10 років купається взимку в холодній воді.

Д.ШЕНЦЕВ розповів, що до моржування його привчив московський друг, колишній президент Федерації штанги Росії, триразовий Чемпіон світу і Європи В’ячеслав КЛОКОВ.

«Перший раз я стрибнув у ополонку саме в нього в гостях. До цього періодично занурювався, але це було пов`язане з походами до лазні. З подачі мого друга купаюся регулярно. Повернувшись до Харкова, побудував купіль у дворі свого будинку і тепер упірнаю кожен ранок. Завдяки моржуванню я майже перестав хворіти на простудні захворювання. Неодноразово зі мною бували випадки, коли я йшов до ополонки з нежиттю, а виходив вже без нього», - розповів Д.ШЕНЦЕВ.

Він каже, що в день Хрещення Господнього моржування має для нього особливе значення.

«Цього дня вся вода вважається святою, цілющою і такою, що очищає від всіх гріхів. Я регулярно ходжу зі своєю сім`єю в церкву і дотримуюся посту, тому вірю, що занурення в крижану воду на Хрещення сприяє оновленню та очищенню душі й тіла», - зазначив Д.ШЕНЦЕВ.

«Сьогодні, коли вирішується доля України, зміцнення духу потрібне кожному християнинові, який переживає за майбутнє своєї країни», - додав політик.

Фото прес-служби ПР