У Харкові через люті морози закриваються школи

Харків. 22 січня. УНІАН. У Харкові через сильні морози з 25 січня призупиняється навчання в школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігоря ШУРМУ.

За його словами, навчально-виховний процес у загальноосвітніх школах з 25 січня до особливого розпорядження припиняється у зв`язку з тим, що, за даними Гідрометцентру, температура повітря в Харкові опуститься нижче мінус 20ºС.

«Згідно із санітарно-гігієнічними нормами та вимогами, навчальний процес призупинений з метою не допустити обмороження і переохолодження, які можуть стати причиною появи простудних захворювань. У школах обмежується проведення культурно-масових заходів», - зазначив І.ШУРМА.

Дошкільні навчальні установи працюватимуть у звичному режимі. Чи вести туди своїх дітей, батьки вирішуватимуть самі, йдеться у повідомленні.