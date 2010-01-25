Тимошенко сьогодні поговорить з губернаторами
09:50, 25 січня 2010Харьків
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Селекторна нарада з виплати зарплат
Харків. 25 січня. УНІАН. У Тимошенко за три години нарада з губернаторами.
У понеділок, 25 січня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрацій з питань фінансування та стану виплат заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій.
Як повідомляє Урядовий портал, початок наради о 10.00.
Місце проведення: Кабмін, зал селекторних нарад, 8-й поверх.
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