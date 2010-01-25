Тимошенко сьогодні поговорить з губернаторами

Харків. 25 січня. УНІАН. У Тимошенко за три години нарада з губернаторами.

У понеділок, 25 січня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрацій з питань фінансування та стану виплат заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій.

Як повідомляє Урядовий портал, початок наради о 10.00.

Місце проведення: Кабмін, зал селекторних нарад, 8-й поверх.