Під Харковом горів автобус

10:43, 25 січня 2010
Харьків
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Пасажири не постраждали

Харків. 25 січня. УНІАН. У неділю ввечері близько 21.00 у передмісті Харкова під час руху рейсового автобусу «Тата» по Бєлгородському шосе в ньому сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, загорівся моторний відсік, вогонь проник у салон, площа його розповсюдження становила 15 кв. м.

До прибуття пожежників водій зупинив автобус та евакуював усіх пасажирів. Пожежа була ліквідована о 21.15. Її причини та завдані збитки з’ясовуються.

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