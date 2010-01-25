УЄФА назвала послів Євро-2012

Харків. 25 січня. УНІАН. УЄФА обрала чотирьох видатних футболістів - українців Олега БЛОХІНА й Андрія ШЕВЧЕНКА та поляків Збігнева БОНЕКА та Анджея ШАРМАХА - послами фінальної стадії Євро-2012, яку прийматимуть Україна та Польща.

Про це УНІАН повідомили в Інформ-службі Федерації футболу України.

Нападник київського «Динамо» О.БЛОХІН у 1975 році, після здобуття Суперкубка УЄФА і першого з двох Кубків володарів кубків, був визнаний найкращим гравцем континенту. Відігравши за «Динамо» 18 років, він забив понад 200 голів і став семиразовим чемпіоном СРСР. За збірну Радянського Союзу нині 57-річний О.БЛОХІН зіграв 112 матчів і забив 42 м`ячі. Двічі він виступав на фінальних стадіях чемпіонатів світу − в 1982 та 1986 роках. Також О.БЛОХІН очолював збірну України на ЧС-2006.

33-річний А.ШЕВЧЕНКО зараз знову виступає за київське «Динамо», в складі якого п`ять разів ставав чемпіоном України, виграв три Кубки країни і дістався до півфіналу Ліги чемпіонів. У 1999-му році А.ШЕВЧЕНКО перейшов до «Мілана». Вершину кар`єри А.ШЕВЧЕНКА увінчало звання найкращого футболіста Європи 2004 року. До переходу в 2006-му році до «Челсі» А.ШЕВЧЕНКО забив за «Мілан» 173 м`ячі, що дозволило йому стати другим бомбардиром в історії клубу. А.ШЕВЧЕНКО також став автором переможного післяматчевого пенальті у фіналі Ліги чемпіонів-2003.

53-річний Збігнев БОНЕК - один з перших поляків, який грав в одній з вищих європейських ліг. Перейшовши 1982 р. до турінського Ювентуса, став гравцем основного складу в парі з Мішелем Платіні. Під керівництвом Джованні Трапаттоні, Бонек став володарем Кубка Кубків 1984, Суперкубка Європи того ж року і, нарешті, Ліги Чемпіонів 1985. З національною командою своєї країни здобув «бронзу» Чемпіонату Світу 1982, забив за збірну Польщі 24 м`ячі в 80 матчах.

59-річний Анджей ШАРМАХ - бронзовий призер двох чемпіонатів світу. Срібний медаліст і кращий снайпер Олімпійських ігор у Монреалі. Другий бомбардир ЧС-1974. Кращий легіонер чемпіонату Франції 1981, 1982 рр. Впродовж 1973-1982 рр. забив за збірну Польщі 32 м`ячі в 61 матчі.