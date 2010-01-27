Сьогодні у Харкові Оксана Забужко презентує нову книгу

Харків. 27 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові у прес-центрі «Майдан Свободи» Оксана ЗАБУЖКО презентує свій новий роман «Музей покинутих секретів».

У презентації книги візьмуть участь літературознавець Віра АГЕЄВА, літературний редактор Леонід УШКАЛОВ, головний редактор журналу «Березіль» Володимир НАУМЕНКО.

Початок презентації о 13.00. Адреса: майдан Свободи, 8, кімн. 305.

Над новим твором письменниця працювала багато років. Перші критики вже встигли назвати його шедевром, а авторку порівняти з Достоєвським і Томасом Манном. Це – сучасний епос сучасної України, родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го. Велика література і жорстока правда – про владу минулого над майбутнім, про кохання і смерть, про споконвічну війну людини за право бути собою, йдеться у прес-релізі.