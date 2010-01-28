Тигипко не підтримає ні Тимошенко, ні Януковича - політологи

Харків. 28 січня. УНІАН. Голова партії «Сильна Україна», кандидат на пост Президента України Сергій ТИГИПКО, який за результатами першого туру президентських виборів посів третє місце, публічно не підтримуватиме жодного з кандидатів.

Таку думку, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про умову, за якою С.ТИГИПКО підтримає одного з кандидатів на пост Президента України, одностайно висловили харківські політологи Галина КУЦ, Олександр РОМАНЮК, Володимир НІКІТІН та Валерій ДУДКО під час круглого столу, присвяченого загрозам і викликам демократії у другому турі президентських виборів.

«ТИГИПКО зараз посів таку позицію, що до другого туру він не визначиться, публічних заяв робити не буде», - сказав В.ДУДКО під час круглого столу, який пройшов у прес-центрі «Майдан Свободи».

На думку В.ДУДКА, С.ТИГИПКО не визначиться, бо йому потрібно захищати власні бізнесінтереси, а також через те, що в Партії Регіонів посада прем’єр-міністра «вже зайнята АЗАРОВИМ, і він цього не упустить».

На думку В.НІКІТІНА та О.РОМАНЮКА, найвигіднішим для С.ТИГІПКА буде розпуск Верховної ради, чого йому не дозволить зробити Ю.ТИМОШЕНКО, у разі обрання її Президентом України.

«ТИГИПКО має обрати самого себе, перш за все, а себе він зможе обрати тільки тоді, коли в нього буде парламентська фракція і та трибуна, яку вона надає. Тому чим швидше він доб’ється проведення дострокових парламентських виборів, тим швидше він зможе отримати пост прем’єра, але вже він його отримає, а не йому його дадуть. І це велика різниця. Тому, я гадаю, що ТИГІПКО має обрати самого себе, і обрати себе на чолі своєї парламентської фракції для переможного свого просування», - наголосив В.НІКІТІН.

Таким чином, на думку харківських політологів, не отримавши вигідного гарантованого розпуску Верховної ради від одного кандидата та посади прем’єр-міністра від другого, С.ТИГИПКО не підтримуватиме публічно жодного.