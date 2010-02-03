Добкін ще раз хоче стати мером

Харьков. 3 февраля. УНИАН. Харьковский городской голова, руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Михаил ДОБКИН планирует выставлять свою кандидатуру на пост мэра Харькова на выборах в мае этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН сказал сегодня в общении с журналистами,

«Я буду выставлять свою кандидатуру на выборы харьковского городского головы, которые будут проходить 30 мая нынешнего года, и буду просить у харьковчан поддержки получить доверие и права работать городским головой на протяжении четырех лет в городе Харькове, а там видно будет».

Отвечая на вопрос о том, шла ли уже речь о распределении должностей в Харькове в случае, если на выборах победит В.ЯНУКОВИЧ, М.ДОБКИН выразил уверенность в победе лидера Партии регионов. При этом он сказал журналисту, что хотел бы «немножко подкорректировал ваш вопрос», акцентировав, что «не если станет, а кода станет (В.ЯНУКОВИЧ- ред.) Президентом – это будет уже очень скоро».

«Я вижу себя в дальнейшем в городе Харькове, - сказал М.ДОБКИН. - Мы ни договаривались еще ни с кем, какие должности в масштабе региона. Я не знаю, как в других областях, я вам могу сказать по Харькову, что точно не договаривались. Я думаю, наверное, это преждевременно. Сегодня стоит заниматься другими вещами».