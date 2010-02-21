Аеропорт Харкова не працює через туман
13:09, 21 лютого 2010Харьків
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Негода зривала роботу і вчора
Харків. 21 лютого. УНІАН. Через густий туман сьогодні не працює Харківський міжнародний аеропорт.
Як повідомив кореспонденту УНІАН представник аеропорту, у першій половині дня погода не дозволила прийняти жодного літака, зокрема, вчасно не відбулися рейси з Москви і Києва, під питанням прибуття авіалайнера з Відня.
Одночасно з Харкова на цей час не відправлено рейси до Києва, Москви та Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 20 лютого, через негода аеропорт із значними затримками забезпечував рейси як на прийом, так і на виліт.
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