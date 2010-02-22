Харківський аеропорт сьогодні працює у звичному режимі
11:44, 22 лютого 2010Харьків
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Туман повністю розвіявся
Харків. 22 лютого. УНІАН. Харківський міжнародний аеропорт, роботу якого кілька днів поспіль утруднював густий туман, сьогодні працює у звичному режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами представника аеропорту, сьогодні вранці до Харкова прибули літаки, зокрема, з Києва та Москви, які через погану погоду у неділю не змогли виконати рейси.
Сьогодні погода дозволяє працювати, робота триває за графіком. Два літаки вчасно відбули до Києва, Москви, формуються рейси до Відня і Єревана, повідомив співрозмовник агентства.
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