Харківський аеропорт сьогодні працює у звичному режимі

Харків. 22 лютого. УНІАН. Харківський міжнародний аеропорт, роботу якого кілька днів поспіль утруднював густий туман, сьогодні працює у звичному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами представника аеропорту, сьогодні вранці до Харкова прибули літаки, зокрема, з Києва та Москви, які через погану погоду у неділю не змогли виконати рейси.

Сьогодні погода дозволяє працювати, робота триває за графіком. Два літаки вчасно відбули до Києва, Москви, формуються рейси до Відня і Єревана, повідомив співрозмовник агентства.