Завтра у частини Дзержинського району не буде води
13:37, 22 лютого 2010Харьків
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Харків. 22 лютого. УНІАН. 23 лютого з 9.30 до 13.00 буде тимчасово припинено водопостачання мікрорайону №311 за адресами:
- вул. Новгородська, 2,4,6,6а,8,12, 14,16,18,20;
- вул. Космічна,4,7,11,23,23а;
- пр-т Леніна,17а (виконком Дзержинського району);
- вул. Клочківська,148а,154,154а,150а,156;
- вул. Коцюбинського,12 (школа № 109).
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