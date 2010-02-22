Завтра у частини Дзержинського району не буде води

Харків. 22 лютого. УНІАН. 23 лютого з 9.30 до 13.00 буде тимчасово припинено водопостачання мікрорайону №311 за адресами: - вул. Новгородська, 2,4,6,6а,8,12, 14,16,18,20; - вул. Космічна,4,7,11,23,23а; - пр-т Леніна,17а (виконком Дзержинського району); - вул. Клочківська,148а,154,154а,150а,156; - вул. Коцюбинського,12 (школа № 109). Сайт міськради

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