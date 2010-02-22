Харківський підприємець попався на махінаціях

Харків. 22 лютого. УНІАН. У Харківській області проти посадової особи одного з підприємств порушено кримінальну справу за здійснення фінансового злочину і накладено арешт на його майно на суму понад 16 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу з посиланням на голову відомства Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО, за результатами проведення перевірки за узагальненими матеріалами, підготовленими Держфінмоніторингом, Слідчим управлінням ГУМВС України у Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У ході досудового слідства накладено арешт на майно обвинуваченого-фігуранта на суму 12 млн. грн., а також на рахунки суб’єкта господарської діяльності, яким здійснювалися фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, у банківських установах на суму 4,5 млн. грн.

Крім того, за результатами розгляду інших узагальнених матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом, слідчим відділом УСБУ в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209-1 Кримінального кодексу України (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом), за фактом повторного ненадання службовими особами банку інформації до Держфінмоніторингу про фінансові операції, які підлягали фінмоніторингу.