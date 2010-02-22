Курси валют у банках Харкова
16:28, 22 лютого 2010Харьків
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Долар 7,99 - 8 грн.
Харків. 22 лютого. УНІАН. На 22 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8 грн. (продаж - 8,02 грн.), євро - 10,82 грн. (10,83 грн.), Базис - 7,99 (8,045), 10,85 (11,05), Реал-банк - 7,99 (8,04), 10,85 (11) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національний банк України на 22 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.8000 (на 19 лютого – 799.9700)
100 EUR – 1081.2496 (на 19 лютого – 1085.3193)
10 RUR – 2.6526 (на 19 лютого – 2.6565)
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