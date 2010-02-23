Ющенко надав статус національного Харківському оперному театру

Харків. 23 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 218/2010 «Про надання Харківському державному академічному театру опери та балету імені М.В.Лисенка статусу національного».

Як йдеться у розміщеному на сайті глави держави документі, відповідний статус надано «ураховуючи вагомий внесок Харківського державного академічного театру опери та балету імені М.В.Лисенка у справу національного духовного відродження та з метою підтримки і розвитку українського музичного мистецтва».

Надалі Харківський державний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка іменуватиметься «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка».