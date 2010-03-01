В Пісочні від вибуху загинула людина

Харків. 1 березня. УНІАН. На Харківщині внаслідок вибуху на території підприємства Міноборони України загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася увечері 25 лютого в селищі Пісочині у передмісті Харкова на території Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківський механічний завод».

Частину території цього заводу орендує приватне підприємство «Юнітрейд», яке займається прийманням металобрухту.

При вивантаженні металобрухту стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого загинув працівник вказаного приватного підприємства 1957 р.н., повідомили у прес-службі.