Підсумки 18-го туру Чемпіонату України з футболу

11:02, 01 березня 2010
Харьків
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Металіст не втратив 3-го місця

Харків. 1 березня. УНІАН. 27-28 лютого пройшли матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу.

Дніпро - Зоря 2:2 (Коноплянка 34, Гоменюк 65 – Скоба 52, Лазарович 93)

Шахтар - Ворскла 1:0 (Жадсон 45)

Чорноморець - Таврія 2:0 (Гришко 75, Сауседо 90) 

Оболонь - Арсенал 0:0

Динамо - Кривбас 1 : 0 (Вукоєвич 70)

Карпати - Металіст 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)

Закарпаття - Металург Д 0 : 1 (Мгуні 43)

Металург З - Іллічівець 2 : 0 (Кривцов 36, Алозі 47)

Турнірна таблиця:

1 Динамо 45        

2 Шахтар 43        

3 Металіст 35        

4 Дніпро 31        

5 Металург Д 30        

6 Карпати 27        

7 Таврія 26        

8 Оболонь 22        

9 Арсенал 21        

10 Ворскла 19        

11 Металург З 19        

12 Іллічівець 18        

13 Чорноморець 15        

14 Зоря 15        

15 Закарпаття 10        

16 Кривбас 7

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