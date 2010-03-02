Томенко наполягає на скороченні кількості депутатів місцевих рад

Харків. 2 березня. УНІАН. Заступник голови Верховної ради України Микола ТОМЕНКО зареєстрував у парламенті проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо загального складу органів місцевого самоврядування), яким пропонує скоротити кількісний склад депутатського корпусу місцевих рад всіх рівнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Коментуючи необхідність внесення такого законопроекту, заступник голови ВР зазначив, що чинним Законом «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» передбачено, що кількісний склад місцевої ради визначається самою радою в межах між мінімальним та максимальним показниками для населених пунктів (або районів, областей) із відповідною кількістю населення. Водночас, наголошує М.ТОМЕНКО, «практика свідчить, що ця норма спричинила низку зловживань, оскільки місцеві ради прагнуть встановлювати власну чисельність на максимально дозволеному рівні».

Автор пояснив, що даним законопроектом пропонується законодавчо встановити фіксовану кількість депутатів місцевої ради залежно від кількості населення, що проживає у відповідному населеному пункті або на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Ці кількісні показники будуть визначатися на мінімальному, згідно з чинним законом, рівні для населеного пункту або території із відповідною кількістю населення. «Зазначений підхід дозволить щонайменше на чверть скоротити склад депутатського корпусу місцевих рад всіх рівнів, який наразі нараховує більше 233 тисяч осіб», - зазначив М.ТОМЕНКО. Для прикладу він повідомив, що у місті Києві, де на сьогоднішній день діє 120 депутатів, залишиться лише 90, - та кількість, що була до 2006 року.

М.ТОМЕНКО переконаний, що законопроект ліквідує суб’єктивний чинник визначення кількісного складу органів місцевого самоврядування. «Зменшення кількості депутатського корпусу у місцевих радах різного рівня становитиме близько 25% або більше 60 тисяч депутатів. Це безперечно сприятиме значному зменшенню витрат на організацію діяльності органів місцевого самоврядування, підвищенню оперативності і якості прийняття рішень та виконання визначених завдань і функцій щодо забезпечення життєдіяльності місцевих громад», - наголосив автор законопроекту.

Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, даний законопроект є реакцією на численні звернення громадських організацій та фахівців стосовно неадекватного завищення кількості депутатського корпусу. Зокрема, М.ТОМЕНКО повідомив, що за ініціативою лідера Патріотичного руху «Рідний Дніпропетровськ» Володимира ТЮРІНА, у місті Дніпропетровську на підтримку скорочення чисельності депутатів міської ради вже поставили підписи понад сім тисяч жителів міста. Зважаючи на те, що таких ініціатив дуже багато в різних територіальних громадах країни, М.ТОМЕНКО назвав свій законопроект першим кроком в дискусії про оптимізацію чисельності депутатів місцевих рад різних рівнів.