У Греноблі померла Галина Хоткевич

Харків. 2 березня. УНІАН. У французькому місті Греноблі померла Галина Хоткевич – наймолодша донька видатного українського письменника, музиканта й громадсько-політичного діяча Гната Хоткевича.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Галина Хоткевич, уродженка Харкова, пішла з життя 26 лютого 2010 року.

Згідно з заповітом Галини Хоткевич, її прах буде змішаний із землею її рідної садиби в селищі Високий неподалік Харкова, а частка - із землею могили її матері - Платоніди Хоткевич, яка похована в Івано-Франківську. Так само, згідно з заповітом Галини Хоткевич, в Україну буде перевезена її авторська колекція писанок.

Третього березня о 9-й годині ранку за середньоєвропейським часом, Галину Хоткевич відспівуватимуть, об 11-й її тіло піддадуть кремації в Греноблі, повідомили у прес-службі.

Після здобуття Україною незалежності Галина Хоткевич за півстоліття вимушеної еміграції одразу приїхала на Батьківщину, до рідного Харкова. Від початку 1990-х і до 2008-го вона щороку бувала не тільки у Харкові, а також у Києві, на Галичині. За її ініціативою колишній будинок Гната Хоткевича, конфіскований одразу по його арешті 1938 р., був повернутий під музей його імені, започатковано Міжнародний конкурс виконавців на українських музичних народних інструментах у Харкові, засновано Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича. В карпатському селі Криворівня відновлено пам`ять про митця, який прожив там кілька років. Галина Хоткевич започаткувала видання творів свого батька, які були заборонені за радянської влади.

Наприкінці грудня 2009 р. Галину Хоткевич було доправлено до шпиталю, де вона і померла наприкінці лютого ц.р. За словами її чоловіка, священика Української Автокефальної Православної Церкви у Франції, о. Олександра Козакевича, колишнього харків`янина, останніми роками Галина Хоткевич присвятила себе писанкарству. Авторське зібрання писанок вона заповіла перевезти також в Україну, в будинок-музей свого батька на Харківщині.