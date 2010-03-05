Курс валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,954 грн.

Харків. 5 березня. УНІАН. На 5 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,954 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,83 грн. (10,84 грн.), Базис - 7,95 (8,013), 10,75 (10,88), Реал-банк - 7,95 (8,01), 10,8 (10,95) відповідно, передає Kharkiv EURO. Національний банк України на 5 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.4200 (на 4 березня – 798.4000) 100 EUR – 1091.2805 (на 4 березня – 1089.0974) 10 RUR – 2.6773 (на 4 березня – 2.6779).

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