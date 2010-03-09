У Харкові за вбивство на 14 років засуджено громадянина Росії

Харків. 9 березня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 20-річного ніде непрацюючого громадянина Росії засуджено на 14 років позбавлення волі за скоєння вбивства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, чоловік з Росії проживав у Харкові в квартирі господарки завдяки знайомству з її дочкою, яка теж проживала в цій сусідній країні. Своє знайомство з молодим харків’янином - майбутньою жертвою - він завів через інтернет-листування.

Пізніше «гастролер» обманним шляхом проник у квартиру нового знайомого і завдав господарю розкладним ножем близько 60 колото-різаних смертельних поранень. Злочинець заволодів майном жертви на суму майже 7,7 тис. грн., а також паспортом громадянина України та закордонним паспортом і втік. З-поміж викрадених речей – мобільний телефон, електронна книга, флеш-карта, материнська плата до комп’ютера, ліхтар тощо.

Убивця був затриманий правоохоронцями вже наступного дня, повідомили у прес-службі.