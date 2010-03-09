Азербайджанці України протестують проти визнання геноциду вірменів

Харків. 9 березня. УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні (ПВКАУ) висловило протест у зв’язку з ухваленням резолюції про визнання геноциду вірменів Комітетом у міжнародних справах Конгресу США.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПВКАУ, відповідну заяву від імені азербайджанців України було ухвалено на спеціальному засіданні правління ПВКАУ, скликаному у зв’язку з прийняттям такої резолюції в Конгресі США.

«У Палаті представників США відбувся черговий акт несправедливості, неадекватна дія збоку 23 конгресменів, яка переслідує суто політичні цілі. Комітет у міжнародних справах Конгресу США ухвалив резолюцію про визнання так званого «геноциду вірменів». Використання вигаданих фактів збоку конгресменів у політичних цілях є способом тиску на всі тюркомовні держави» - заявив на засіданні правління голова ПВКАУ Октай РУСТАМОВ.

У підсумковому документі члени Правління ПВКАУ зауважили, зокрема, що «ухвалення даної резолюції» є чинником, який «утруднює розв’язання нагорно-карабахскої проблеми».

ПВКАУ висловлює сподівання, що «керівництво США виявить пошану до всього тюркомовного населення світу і не дозволить завдати шкоди відносинам з Туреччиною та інтересам у регіоні».

«Ми також приєднуємося до заяв громадських і політичних організацій, які засуджують ухвалення цієї резолюції, поділяємо думку депутата Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки Ганіри ПАШАЄВОЇ з приводу ставлення тюркських діаспор до прийнятої резолюції, закликаємо до активної дії азербайджанські діаспорські організації світу і заявляємо про свою громадську підтримку Президента Азербайджанської Республіки в цьому напрямку», - йдеться у заяві ПВКАУ.