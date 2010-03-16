В центрі Харкова обвалився будинок (фото)

Сьогодні в центрі Харкова обвалилася стіна шестиповерхового будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, аварія сталася близько 5.00 в будинку за адресою проспект Правди, 10.

За даними прес-служби, зруйнована зовнішня стіна 6-поверхової будівлі (з 1-го по 6-й поверх) 1953 року забудови. Будівля, що прилягає до готелю «Харків», знаходилася на реконструкції - добудовували 7-й та 8-й поверхи. Людей у приміщенні, а також перехожих у зоні розльоту уламків на момент руйнації не було.

На ліквідацію аварії було направлено 4 пожежно-рятувальні підрозділи МНС, 5 одиниць спеціальної техніки, кінологічна служба, загалом 69 осіб, а також комунальні служби міста. Підрозділами ДАІ перекрито рух транспорту на ділянці від вул. Тринклера до вул. Сумської.

На місці події працюють начальник ГУ МНС України в Харківській області генерал-майор служби цивільного захисту Павло ОДАРЮК, представники прокуратури області та місцевої влади.

Причина події та збитки встановлюються.

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