«Правда про будівлю, що обвалилася, виявилася гіркою» - прес-служба ОДА

Харків 17 березня. УНІАН. 16 березня перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Бабаєв провів позачергове засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Предметом обговорення стало часткове руйнування будівлі по Проспекту Правди, 10, що належить ВАТ "Південдіпроцемент".

Як відзначив на початку засідання начальник ГУ МНС України в Харківській області Павло Одарюк, сигнал про обвалення надійшов до МНС сьогодні по телефону на початку шостого ранку. На місце події негайно виїхали підрозділи МНС, кінологи, представники "Обленерго", газового господарства та інших комунальних служб, медики. Всього на ліквідації наслідків обвалення працюють 11 одиниць техніки і 69 бійців МНС.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Про це свідчить робота кінологів, а також аналіз відеозапису камери зовнішнього спостереження за будівлею.

П`ятиповерхова будівля інституту "Південдіпроцемент" була збудована в 1953 році спеціально для інституту. В 1955 році за замовленням інституту в будівлі було добудовано ще один поверх - шостий.

Начальник Державної архітектурно-будівельної комісії в Харківській області Олександр Мальцев підтвердив учасникам засідання, що рішенням Харківського міськвиконкому від 01.04.2009 року №57 власнику будівлі було надано дозвіл на його реконструкцію. Разом з тим, реконструкція припускала й зміну функціональності будівлі - з проектного інституту в торгово-розважальний комплекс. За задумом авторів проекту, висота будівлі мала бути збільшена з 16,4 до 30,8 метрів шляхом надбудови додаткових поверхів. Як стало видно після обвалення несучої стіни, два поверхи - 7 і 8 - власниками будівлі й підрядчиками вже були надбудовані.

Як відзначив Олександр Мальцев, будівельні роботи на об`єкті велися без яких-небудь дозвільних документів і висновків фахівців. Дозвіл ДАБКу було видано виключно на проведення підготовчих робіт з реконструкції будівлі, а саме: установку огорож, створення майданчиків для сміття, будівельних матеріалів, установку баштового крана і т.і.. Начальник ДАБКу в Харківській області особливо підкреслив, що надбудову 7 і 8 поверхів власники будівлі провели самовільно. Документація на реконструкцію ще не підписана експертами ДАБКу.

У зв`язку з цим ДАБК у Харківській області за дорученням в.о. голови облдержадміністрації Володимира Бабаєва до кінця сьогоднішнього дня повинен створити комісію, яка перевірить всі об`єкти на території області, по яким було видано дозволи на проведення підготовчих робіт до будівництва або реконструкції на предмет дотримання положень чинного законодавства.

На жаль, побачити й почути точку зору власників будівлі - керівництва ВАТ "Південдіпроцемент", керівництва проектної організації і генпідрядника членам обласної комісії з НС не вдалося - названі керівники проігнорували засідання, приславши замість себе якихось представників, які, як з`ясувалося, не мають права ухвалювати рішення.

Так, представник власника - Володимир Безрук навіть не зміг назвати свою посаду, головний архітектор фірми "Саронін" Тетяна Клопоніна категорично відмовлялася назвати адресу, по якій знаходиться й працює автор проекту. Як виявилося, фірма зареєстрована в квартирі в одному з будинків по вул. Чайковського.

При цьому, ані Тетяна Клопоніна, ані Володимир Безрук не змогли виразно відповісти на основне питання - коли і як проводитимуться роботи з усуненню наслідків НП.

А ситуація, на думку членів обласної комісії з надзвичайних ситуацій, більш ніж серйозна.

Як відзначили експерти - керівники двох провідних проектних організацій області - "Укрмістбуд" і "ПромбудНДІпроєкт" - візуальний огляд залишків будівлі, що обрушилася, показує, що відбувся зсув навантаження на несучі конструкції. Цей фактор говорить про те, що без точних розрахунків неможливо приступити до ліквідації наслідків НП і розбору завалів. Крім того, на об`єкт категорично не можна пускати людей і будівельну техніку - у будь-який момент будівля може обрушитися повністю.

Ще одна проблема, викликана обваленням будівлі по Пр. Правди, пов`язана із зупинкою руху тролейбусів з центру міста в район Олексійовки. Як відзначив віце-мер Харкова Олександр Кривцов, міський електротранспорт вже зазнає значних збитків.

Вислухавши всіх фахівців і членів комісії, Володимир Бабаєв зобов`язав власників аварійної будівлі спільно з проектними організаціями і ДАБКом негайно розробити проект ліквідації наслідків НС. Доки такий проект не буде розроблено і затверджено, власники будівлі зобов`язані забезпечити його охорону. Управлінню МВС України в Харківській області доручено закрити проїзд будь-якого автотранспорту і рух пішоходів по небезпечній ділянці Пр. Правди.

За повідомленням керівництва готелю "Харків", один з корпусів якого примикає до зруйнованої будівлі "Південдіпроцемент", всіх постояльців відселено з небезпечної зони.

Зараз на місці НС працює група обласної прокуратури. До вечора повинно бути вирішено питання про порушення кримінальної справи відносно проектантів і власників будівлі по Пр. Правди, 10.

Крім того, власники будівлі "Південдіпроцементу" будуть вимушені проводити всі роботи з ліквідації наслідків обвалення будівлі за власні кошти.

Сайт Харківської облдержадміністрації, 16 березня