Подали у відставку два посадовці харківської міліції

Харків. 23 березня. УНІАН. Подали у відставку два посадовці Головного управління МВС України в Харківській області.

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело, офіцери міліції виявили бажання піти з посад після зміни керівника ГУ МВС в Харківській області.

За словами співрозмовника агентства, рапорт з проханням про відставку написав заступник начальника ГУ МВС в Харківській області – начальник міліції громадської безпеки Валерій ЛЮТИЙ, а також начальник управління кримінального розшуку обласної міліції Юрій БЄЛЯНІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у Харкові було представлено нового начальника Головного управління МВС України в Харківській області. Ним став полковник міліції Михайло МАРТИНОВ, депутат Харківської обласної ради (фракція Партії регіонів). З березня 2008 року М.МАРТИНОВ працював радником міського голови Михайла ДОБКІНА з правових питань та у зв’язках з правоохоронними органами.