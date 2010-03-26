У Харкові горить Барабашовка
09:21, 26 березня 2010Харьків
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Пожежу гасять 7 автоцистерн
Харків. 26 березня. УНІАН. Сталася пожежа в Торговому центрі «Барабашове».
Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, сигнал про загорання надійшов о 9.12.
У ці хвилини горять 6-8 павільйонів, розташованих неподалік адміністративного корпусу Торгового центру. Вогнем охоплено близько 150 квадратних метрів приміщень.
На місці події працюють 7 автоцистерн і один спецавтомобіль.
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