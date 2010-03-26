Сьогодні опозиція проведе прес-конференцію

Харків. 26 березня. УНІАН. Сьогодні в інформагентстві Status quo відбудеться прес-конференція на тему «Опозиція буде конструктивною».

У прес-конференції, візьмуть участь голова фракції БЮТ в Харківській облраді Андрій СТРОНОВ, голова Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина» Віктор ЛАРЧЕНКО, керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Олена СТРОНОВА, заступник керівника фракції БЮТ у міськраді Володимир НАКОНЕЧНИЙ.

Прес-конференція розпочнеться о 12.30 за адресою: вул. Артема, 46, прес-центр інформагентства SQ.