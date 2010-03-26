Дзержинською райрадою керуватиме Котковський

Харків. 26 березня. УНІАН. Головою Дзержинської районної ради Харкова замість Валентина Дулуба, призначеного на посаду в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації з питаннях життєзабезпечення області, обраний Володимир Котковський, який до цього обіймав посаду 1-го заступника голови Дзержинської райради. Про це повідомляє SQ з посиланням на В.Дулуба.

За його словами, рішення про складання ним повноважень голови Дзержинської райради у зв`язку з переходом на роботу в обладміністрацію було ухвалене 25 березня на сесії райради. Після цього таємним голосуванням депутати обрали на посаду голови райради В.Котковського. За нього проголосували 38 депутатів з 38 присутніх (всього в Дзержинській райраді 46 депутатів).