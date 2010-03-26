Добкін замінить Тридіда Ландсманом

Харків. 26 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН готує документи на призначення Вадима ЛАНДСМАНА заступником губернатора з гуманітарних питань.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це М.ДОБКІН поінформував під час зустрічі з ректорами на засіданні Ради ректорів Харківської області.

Водночас, як повідомлялося, 25 березня на позачергові сесії облради під час представлення заступників губернатора М.ДОБКІН назвав заступником голови ОДА з гуманітарних питань Олександра ТРИДІДА, ректора харківського інституту банківської справи.

М.ДОБКІН повідомив під час зустрічі з ректорами, що всі кадрові призначення в структурах облдержадміністрації та районах області будуть проведені наступного тижня, передає «Главное». За словами губернатора, всі кандидатури на посади начальників підрозділів облдержадміністрації, а також голови райдержадміністрацій визначені і погоджені – справа залишається за Кабінетом міністрів.

Довідка. Сьогодні В.ЛАНСМАН обіймає посаду заступника міського голови - директора Департаменту з гуманітарних питань Харківської міськради.