Хто має найбільше шансів сісти в крісло Добкіна

Харків. 26 березня. УНІАН. Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що найбільш реальним кандидатом на пост мера Харкова стане той, кого колишній Харківський міський голова, а нині – голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН назве своїм «наступником».

Про це говориться в коментарі К.БОНДАРЕНКА, переданому УНІАН.

Відносно того, як слід поводитися кандидатові на пост мера Харкова, щоб одержати підтримку городян, К.БОНДАРЕНКО зазначив: «Йому потрібно всіляко демонструвати бажання працювати з М.ДОБКІНИМ у команді. Найбільш реальним кандидатом на пост мера стане людина, яка зможе переконати городян, що вона буде або продовжувати справу М.ДОБКІНА, або буде ще більш ефективною, ніж М.ДОБКІН». За словами політолога, «найбільш реальний кандидат на мерське крісло - це той, кого М.ДОБКІН назве своїм «наступником». «Підтримка М.ДОБКІНА буде істотним чинником», - вважає директор Інституту Горшеніна.

Коментуючи низький рівень довіри харків`ян до в.о. міського голови Харкова Геннадія КЕРНЕСА, експерт зазначив: «Г.КЕРНЕС працював раніше на команду. Він іноді навіть приймав на себе удари, іноді виступав у ролі громовідводу. Але водночас, я думаю, багато що пояснюється моментами з його минулої біографії. Тому тут потрібно комплексно оцінювати фігуру Г.КЕРНЕСА». Щодо того, як може змінитися ставлення городян до Г.КЕРНЕСА в майбутньому, К.БОНДАРЕНКО зазначив, що все залежатиме від того, що йому вдасться зробити, якими будуть його кроки. «Річ у тому, що робити кроки на публіку буде дуже складно. Хоча б тому, що зараз потрібно робити ряд непопулярних заходів. Уряд тиснутиме на в.о. мера з тим, щоб провести через міськраду рішення про підвищення тарифів та інші непопулярні рішення, про які сьогодні говорить уряд», - вважає політолог.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами телефонного опитування на тему: «Зміна влади в Харкові. Оцінка городян», проведеного Харківським філіалом Інституту Горшеніна 24-25 березня 2010 року, новому губернатору Харківської області М.ДОБКІНУ довіряють 50,1% жителів Харкова, не довіряють – 41%.

При цьому більшість харків`ян - 70,2% - не довіряє виконуючому обов`язку мера Харкова Г.КЕРНЕСУ. Довіру Г.КЕРНЕСУ висловили 16,7% респондентів.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня на брифінгу після свого призначення на посаду голови Харківської облдержадміністрації М.ДОБКІН заявив: «ми, однозначно скажу, докладемо всіх зусиль, щоб наступним міським головою став представник Партії регіонів».