Чи довіряють харків`яни новому губернатору (опитування)

Харків. 26 березня. УНІАН. Новому губернатору Харківської області Михайлу ДОБКІНУ довіряють 50,1% жителів Харкова, не довіряють – 41%.

Про це свідчать результати телефонного опитування на тему: «Зміна влади в Харкові. Оцінка городян», проведеного Харківським філіалом Інституту Горшеніна.

Згідно з результатами дослідження, кожен другий харків`янин - 50,1% - довіряє новому голові Харківської обласної державної адміністрації М.ДОБКІНУ. Із них, відповідь «швидше, довіряю» дали 27,8% респондентів, «точно довіряю» - 22,3%. Заявили про недовір`я новому губернаторові 41,0% жителів міста. З них 23,2% відповіли на це питання «точно не довіряю», 17,8% - «швидше, не довіряю». Важко з відповіддю - 8,9% городян.

Майже половина харків`ян - 46,0% - позитивно оцінюють перехід М.ДОБКІНА з поста мера Харкова на пост губернатора Харківської області. З них близько чверті - 26,7% - оцінюють цю подію «точно позитивно», а майже кожен п`ятий - 19,3% - «швидше, позитивно». Не схвалює зміну посади М.ДОБКІНА 39,3% городян. Із них майже чверть - 23,5% - відповіли, що ставляться до цього «точно негативно», а кожен шостий - 15,8% - «швидше, негативно».

Більш як третина харків`ян - 39,3% - чекають позитивних змін з приходом до влади нового губернатора. З них близько чверті - 25,8% - вважають, що ситуація зміниться «швидше, на краще», 13,5% - «однозначно на краще». Близько третини - 33,0% - жителів Харкова вважають, що з приходом нового губернатора нічого не зміниться. При цьому майже кожен шостий опитаний - 16,3% - чекає погіршення ситуації в Харківській області у зв`язку з призначенням нового губернатора. З них 9,0% відповіли, що ситуація зміниться «швидше, на гірше», а 7,3% - «точно на гірше ». Важко відповісти на це питання 11,4% городян.

При цьому більшість харків`ян - 70,2% - не довіряють виконуючому обов`язки мера Харкова Геннадію КЕРНЕСУ. З них кожен другий - 50,7% - вибрав відповідь «точно не довіряю», а кожен п`ятий - 19,5% - «швидше, не довіряю». Довіру Г.КЕРНЕСУ висловили 16,7% респондентів. З них кожен десятий городянин - 10,7% - дав відповідь «швидше, довіряю», а 6,0% - «точно довіряю». Не визначилися з відповіддю на це питання 13,1% опитаних.

Більшість харків`ян - 64,7% - негативно ставляться до того, що Г.КЕРНЕС виконує обов`язки мера Харкова. З них 42,7% оцінюють цей факт «точно негативно», а 22,0% - «швидше, негативно». Позитивно ставляться до цього призначення майже кожен п`ятий респондент (18,7%). З них 11,0% відповіли, що оцінюють Г.КЕРНЕСА в ролі в.о. мера Харкова «швидше, позитивно», а 7,7% - «точно позитивно». Не змогли дати однозначну відповідь на це питання 16,6% опитаних.

Водночас більше половини жителів Харкова - 55,2% - позитивно ставляться до того, що тепер всі ключові пости в місті займають представники однієї політичної сили. З них 31,2% ставляться до цього «точно позитивно», 24,0% - «швидше, позитивно». Близько третини харків`ян - 32,7% - ситуацію «захоплення влади» в місті однією політичною силою не схвалюють. З них 22,0% ставляться до цього факту «точно негативно», 10,7% - «швидше, негативно». Важко відповісти на це питання 12,1% респондентів.

* * * Харківський філіал Інституту Горшеніна провів опитування з 24 по 25 березня 2010 р. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у м. Харкові. Квотами були район проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.