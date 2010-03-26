Курси валют у банках Харкова

Долар 7,83 - 7,9 грн.

Харків. 26 березня. УНІАН. На 26 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8944 грн. (продаж - 7,9 грн.), євро - 10,52 грн. (10,53 грн.), Базис - 7,83 (7,95), 10,52 (10,61), Реал-банк - 7,89 (7,94), 10,45 (10,62), відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 26 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 793.1000 (на 25 березня – 793.5000) 100 EUR – 1059.2644 (на 25 березня – 1058.3703) 10 RUR – 2.6742 (на 25 березня – 2.6829)

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