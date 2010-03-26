Янукович звільнив ще трьох губернаторів
15:14, 26 березня 2010Харьків
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Укази - на сайті Президента
Харків. 26 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посад трьох голів обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема Президент звільнив голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Миколу ПАЛІЙЧУКА, Полтавської – Валерія АСАДЧЕВА, Волинської – Миколу РОМАНЮКА.
Як зазначається в указах, губернаторів звільнено у зв`язку із завершенням строку повноважень Президента України.
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