Янукович звільнив ще трьох губернаторів

15:14, 26 березня 2010
Харьків
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Укази  - на сайті Президента

Харків. 26 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посад трьох голів обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема Президент звільнив голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Миколу ПАЛІЙЧУКА, Полтавської – Валерія АСАДЧЕВА, Волинської – Миколу РОМАНЮКА.

Як зазначається в указах, губернаторів звільнено у зв`язку із завершенням строку повноважень Президента України.

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