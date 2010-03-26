У БЮТ роз`яснили, якою буде опозиція в Харкові

Харків. 26 березня. УНІАН. Депутати Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в обласній, міських та районних радах Харківщини оголосили про перехід в компетентну опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові заявили голова фракції БЮТ в Харківській облраді Андрій СТРОНОВ, керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Олена СТРОНОВА, заступник керівника фракції БЮТ в Харківській міськраді Володимир НАКОНЕЧНИЙ.

«Наша політична сила повноправно може заявити, що ми переходимо в компетентну опозицію. Компетентна опозиція полягає в тому, що вона перш за все звертається до компетентності виборця. Вона не емоційна, вона першочергово не прагне використати опозиційний майданчик як предмет маніпулювання. Конструктивна опозиція пов’язана з позиціюванням: є влада – і я проти неї. Компетентна опозиція полягає в тому, що є влада, вона це зробила, це добре і це добре, незважаючи на те, що це зроблено не нами», - наголосила О.СТРОНОВА.

За словами О.СТРОНОВОЇ, компетентна опозиція – «це не просто потенційна чи майбутня влада, це та сила, яка сьогодні здатна здійснювати контроль за діяльністю влади, контроль цивілізований, контроль компетентний і контроль наукомісткий, тобто це цифри, факти, коментарі».

Бютівці підкреслили, що не ставлять перед собою мету «посіяти зерна реваншу», щоб потім їх «експлуатувати», а навпаки налаштовані на співпрацю з владою.

«Звичайно ми готові до співпраці. До речі, норма про співпрацю влади та опозиції – це прописана норма. Ми багато разів говорили, неможливо бути в опозиції до водогону, до дороги, до каналізації тощо. Співробітництво було, воно й буде, але мета цього прагматична», - наголосила О.СТРОНОВА.

При цьому керівники харківського БЮТ наголосили на необхідності подолання ідеологічних розбіжностей всередині опозиційних сил.