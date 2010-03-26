Церква нагородила Добкіна орденом

Харків. 26 березня. УНІАН. Українська православна церква Московського патріархату нагородила нового голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА орденом УПЦ Святителя Димитрія (Туптала), Митрополита Ростовського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

Орден М.ДОБКІНУ вручив під час прийому в губернатора Митрополит Київський і Всієї України Володимир (САБОДАН), який прибув сьогодні з візитом до Харкова.

Під час зустрічі з Предстоятелем УПЦ МП керівник області М.ДОБКІН підкреслив велику роль церкви у становленні держави.

«Не випадково Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ приділяє настільки серйозну увагу розвитку культури і духовності в нашій країні і всі свої справи починає з благословення, що дає імпульс для взаєморозуміння влади і духівництва. Це величезна честь для жителів Слобожанщини. Вважаю цей візит благословенням на добрі справи для Харківщини», - передає слова М.ДОБКІНА сайт ОДА.

Митрополит Володимир планує взяти участь у торжествах з нагоди 20-ліття священицького служіння і 10-ліття Архієрейської хиротонії Архієпископа Ізюмського вікарія Харківської єпархії Онуфрія.

На зустрічі Митрополита з губернатором у Будинку рад був присутній також голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

27 березня в Благовіщенському кафедральному соборі (УПЦ МП) Харкова відбудеться святкова божественна літургія, яку очолить Блаженнійший Володимир.