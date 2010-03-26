Харківський БЮТ має підозру, що Аваков хоче «посунути» Фельмана

Харків. 26 березня. УНІАН. Екс-голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ хоче зайняти посаду голови Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявили Голова фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській облраді Андрій СТРОНОВ, керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Олена СТРОНОВА, заступник керівника фракції БЮТ в Харківській міськраді Володимир НАКОНЕЧНИЙ.

«Щодо заяв про зміну Олександра Борисовича ФЕЛЬДМАНА з посади, то, на мою думку, ситуація виглядає таким чином: створюється враження, що хтось просить Арсена Борисовича АРАКОВА зайняти цю посаду, а він про це думає. Насправді, це виглядає абсолютно по-іншому: Арсен Борисович хоче зайняти цю посаду, але в нього поки не виходить. Вірніше, не виходить. Поки – це обмовка», - заявив А.СТРОНОВ.

На думку О.СТРОНОВОЇ, «опозиційний майданчик дуже зручний для політичної боротьби», але він уже «не вільний».

«Критикувати, наступати – це завжди простіше. Владу завжди простіше завоювати, ніж утримати. У Арсена АВАКОВА є команда, зрозуміло, у нього є ресурси, напевно, у нього є політичні амбіції. Очевидно, що реалізувати їх сьогодні в системі влади неможливо, залишається один з варіантів – реалізувати ці ресурси на плацдармі опозиції», - зазначила О.СТРОНОВА.

А.СТРОНОВ, коментуючи поширені в ЗМІ звинувачення на адресу О.ФЕЛЬДМАНА в тому, що його діяльність спричинила поразку Ю.ТИМОШЕНКО в області на президентських виборах, запевнив, що такі заяви розповсюджуються для того, щоб дискредитувати голову ХОО ВО «Батьківщина» та зайняти місце очільника опозиції в Харківській області.

«Якщо колишній губернатор бажає увійти в партію та очолити опозицію, будь ласка, є КИРИЛЕНКО, є «Україна вперед» тощо. Це не бізнес, який перейшов від одного до іншого, це політична сила, яка посідає провідне місце!», - сказав з обуренням В.НАКОНЕЧНИЙ.