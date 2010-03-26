Янукович призначив ще трьох нових губернаторів

Укази - на сайті глави держави

Харків. 26 березня. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про призначення Олександра УДОВИЧЕНКА головою Полтавської обласної державної адміністрації. Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Валерія АСАДЧЕВА з посади голови Полтавської ОДА. Також В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ про призначення Михайла ВИШИВАНЮКА головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Іншим указом звільнив Миколу ПАЛІЙЧУКА з цієї посади. На посаду голови Волинської ОДА В.ЯНУКОВИЧ призначив Бориса КЛИМЧУКА замість Миколи РОМАНЮКА Відповідні укази розміщені на офіційному сайті голови держави.

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