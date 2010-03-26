У Харкові пройшов вечір пам’яті поета Сергія Черняєва

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові пройшов вечір пам’яті Сергія Черняєва, присвячений 40-річчю поета.

Як передає кореспондент УНІАН, у Літературному музеї, де відзначався ювілей, зібралися друзі, літературні критики, батьки Сергія, студенти, шанувальники його поезії.

Учасники зібрання ознайомилися з новою книгою поезій Сергія «Зеленое солнце», яка вийшла у харківському видавництві «Ексклюзив».

Пролунали вірші талановитого поета, який рано пішов із життя.