У Харкові пройшов вечір пам’яті поета Сергія Черняєва
18:00, 26 березня 2010Харьків
0 0
Презентовано збірку поезій
Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові пройшов вечір пам’яті Сергія Черняєва, присвячений 40-річчю поета.
Як передає кореспондент УНІАН, у Літературному музеї, де відзначався ювілей, зібралися друзі, літературні критики, батьки Сергія, студенти, шанувальники його поезії.
Учасники зібрання ознайомилися з новою книгою поезій Сергія «Зеленое солнце», яка вийшла у харківському видавництві «Ексклюзив».
Пролунали вірші талановитого поета, який рано пішов із життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter