БЮТ вважає «адекватним» призначення Добкіна

Харків. 26 березня. УНІАН. Призначення Михайла ДОБКІНА на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації є виправданим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові сказав голова фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській облраді Андрій СТРОНОВ.

«Позитивно оцінюємо призначення. З кандидатур, що обговорювалися, Михайло Маркович виявився, на мою думку, найбільш професійним і політиком, і господарником», - сказав А.СТРОНОВ.

Керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Олена СТРОНОВА наголосила, що нове призначення дозволить більш якісно співпрацювати місту й області.

«З усіх можливих кандидатур, про які говорили, вважаю його призначення найбільш адекватним. Сьогодні зникла протидія міста та області. Фактично вся вертикаль – одна команда. Сьогодні повністю зрозуміло, на якій політичній команді лежить відповідальність», - підкреслила О.СТРОНОВА.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно депутати Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в обласній, міських та районних радах Харківщини оголосили про перехід в опозицію. Рішення про це було ухвалене на загальних зборах депутатів фракцій БЮТ усіх місцевих рад Харківської області.