Суд у Харкові розглядає справу про законність пам’ятника воякам УПА

Харків. 26 березня. УНІАН. В одному із судів Харкова розглядається справа про законність встановлення пам’ятного знаку воякам УПА в Молодіжному парку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на позачерговій сесії обласної ради у відповідь на вимоги представника фракції Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» виділити кошти на демонтаж пам’ятного знаку УПА, який, як вони вважають, встановлено незаконно.

Член фракції «Народна опозиція» Володимир ЦИМБАЛЮК нагадав М.ДОБКІНУ, що на посаді мера він «обіцяв, що цього пам’ятного знаку на даному місці в Харкові не буде».

«Я пропоную, щоб ми в проекті рішення передбачили фінансування, якщо у міської ради немає такої можливості, на демонтаж самовільно встановленого пам’ятного знаку в Молодіжному парку, і щоб до 9 Травня, до 65-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною цього ганебного явища в Харкові не існувало», - сказав В.ЦИМБАЛЮК.

У відповідь М.ДОБКІН зазначив, що тільки-но суд ухвалить рішення, з боку влади буде відповідна реакція.

«Вам чудово відомо, що сьогодні це питання розглядається в суді, і як тільки буде винесено ухвалу, вона буде одразу ж виконана. Тому не треба розбурхувати ситуацію, давайте дочекаємося судового рішення», - заявив М.ДОБКІН.

Ініціативу фракції «Народна опозиція» на сесії підтримали представники фракції Комуністичної партії, вимагаючи знесення всіх пам’ятних знаків, встановлених на Харківщині на честь учасників змагань за незалежність України, включаючи меморіальну дошку митрополиту Йосипу Сліпому.

Сесія не ухвалила жодного рішення з цього приводу, взявши до відома репліку М.ДОБКІНА.

Як повідомляв УНІАН, раніше Харківська облрада зверталася до мера і депутатів міськради з пропозицією демонтувати у місті всі пам’ятні знаки на честь воїнів УПА. 16 квітня 2008 р. Харківська міськрада відмінила рішення міськради № 371 від 30.09.1992 року, яким була дана згода на встановлення пам`ятного знаку на честь 50-річчя створення УПА.

Протягом багатьох років поблизу пам’ятного знаку воїнам УПА представники національно-демократичних сил області традиційно проводять акції вшанування воїнів УПА, жертв політичних репресій та проти злочинів тоталітарного режиму. Восени 2006 року на Свято Покрови біля пам’ятного знаку сталися сутички, які були спровоковані, зокрема, представниками лівих сил та Партії регіонів. Роком раніше пам’ятний знак воїнам УПА у Молодіжному парку був знесений, відповідальність за це взяв на себе «Євразійський союз молоді» (Росія). Мер М.ДОБКІН пообіцяв встановити у Харкові пам`ятник «жертвам, які полягли від рук вояків Української повстанської армії».

Пам’ятний знак УПА був встановлений у Молодіжному парку Харкова 1992 р. з нагоди 50-річчя УПА. Цей знак входить до комплексу пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України». За даними ініціаторів встановлення, у вересні 2008 року комплекс був внесений до Реєстру пам’ятників культури і охороняється державою.